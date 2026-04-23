Açılım sürecinde Öcalan ile ilgili “umut hakkı” teklifini iktidar reddetti. Teklif, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların, 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra koşullu salıverme şartlarının değerlendirilmesini içeriyordu. “Terörsüz Türkiye” amacıyla kurulan TBMM Komisyonu çalışmalarını tamamladı ancak 2 ayı aşkın süredir yasal düzenlemeler hayata geçmedi. DEM Parti de dün terörist başı Öcalan’ın cezaevinden “Koşullu salıverme” ile çıkabilmesi için hazırladığı “umut hakkı” kanun teklifinin doğrudan TBMM gündemine alınmasını istedi. Ancak bu öneri, AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

’KATİL YASA’

Teklif sahibi DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Aslan, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası katil yasadır” dedi. AİHM’in Öcalan için istediği kanuni düzenleme yapılması yönündeki öneriyi de hatırlattı ve “Mevcut yasalar idam kaldırılınca getirildi ancak idamın yerine ölümü zamana yayan ağırlaştırılmış müebbet rejimi konuldu” dedi.

TEKLİF VE 25 YIL

TCK uyarınca halen ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkum olan terör suçluları hiçbir biçimde cezaevinden çıkamıyor. DEM’li vekiller bu durumdakilere 25 yıl cezaevinde yattıktan sonra koşullu salıverme yolunun açılmasını istiyor.