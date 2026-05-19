Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 03.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Güvenlik güçlerince yapılan incelemede failin F.T. (36) olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, olayın yaşandığı pansiyonla ilgili idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, “Yaşanan bu menfur olayda mağdur olan öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla’da kadına yönelik şiddete ve istismara asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır.” denildi.