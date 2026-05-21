İspanya’nın Barselona kent yönetimi, kruvaziyer turizmine yönelik dikkat çeken yeni önlemler açıkladı. Şehir yetkilileri, özellikle kısa süreli ziyaret gerçekleştiren kruvaziyer yolcularının oluşturduğu yoğunluğu azaltmak amacıyla turizm vergilerini artırma ve liman faaliyetlerini sınırlandırma kararı aldı.

TURİZM VERGİSİ 2 KATINA ÇIKIYOR

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, kruvaziyer yolcularından alınan günlük turist vergisinin 4 avrodan 8 avroya yükseltileceğini duyurdu. Daha önce 2029 yılına kadar kademeli şekilde uygulanması planlanan artışın, önümüzdeki aylarda yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yeni uygulama, şehirde 12 saatten az kalan kruvaziyer turistlerini kapsayacak. Belediye yönetimi, gelecekte bu ücretin daha da artırılmasını değerlendiriyor. Ancak bunun için Katalonya hükümetinin onayı gerekiyor.

HEDEF GÜNLÜK KRUVAZİYER TURİZMİNİ AZALTMAK

Belediye Başkanı Collboni, Barselona’ya yalnızca birkaç saatliğine uğrayan kruvaziyer yolcularının kent ekonomisine sınırlı katkı sunduğunu savundu. Buna karşılık bu turist yoğunluğunun şehirde kalabalığı artırdığı, ulaşım ve kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Kent yönetimi, Barselona’yı sadece kısa süreli ziyaret noktası olarak kullanan kruvaziyer seferlerini zamanla tamamen sona erdirmeyi hedefliyor.

LİMANDAKİ TERMİNAL SAYISI DA AZALTILIYOR

Alınan kararlar kapsamında kruvaziyer terminallerinin sayısında da azaltmaya gidilecek. Daha önce yapılan anlaşmayla şehirdeki terminal sayısının yediden beşe düşürülmesi kararlaştırılmıştı.

Barselona Limanı, mevcut durumda yedi uluslararası yolcu terminaliyle Avrupa ve Akdeniz’in en büyük kruvaziyer limanları arasında yer alıyor.

KISA SÜRELİ KİRALIK EVLERE DE SINIRLAMA GELİYOR

Barselona Belediyesi yalnızca kruvaziyer turizmiyle değil, kısa süreli konut kiralamalarıyla da mücadele etmeyi planlıyor. Belediye yönetimi, 2028 yılına kadar kısa dönemli kiralık konut sistemini aşamalı olarak kaldırmayı hedefliyor.

Collboni, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm şehre hizmet etmeli, tersi olmamalı. Yüksek kaliteli turizm istiyoruz, bu yüzden Fira de Barcelona fuar merkezini yeniliyoruz, iş amaçlı turistlerle ilgileniyoruz. İstemediğimiz şey ise kitlesel turizm, bu yüzden 2028 yılına kadar kısa süreli kiralık konutlardan kademeli olarak vazgeçeceğiz,"