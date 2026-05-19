İngiltere genelinde restoran sektörünü olumsuz etkileyen ekonomik şartlar, zincir işletmelerin şube sayılarını azaltmalarına neden oluyor.

Yükselen kira giderleri, artan enerji maliyetleri ve enflasyon sebebiyle zayıflayan tüketici talebi, son olarak New York konseptli burger ve tavuk restoran zinciri Dirty Bones’u etkiledi.

Şirket, Londra’nın merkezi konumlarından Carnaby’de yer alan amiral mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, müşterilere teşekkür edilerek operasyonlarda yeni bir döneme geçileceği ifade edildi.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dirty Bones’un yaşadığı mali sıkıntılar ve küçülme operasyonları bu kararla sınırlı değil. Edinilen bilgilere göre şirket, 2023 yılında finansal yeniden yapılandırma sürecine girdi.

Bu süreç kapsamında daha önce de Kensington, Shoreditch ve Westfield alışveriş merkezinde bulunan şubelerinin faaliyetleri durdurulmuştu. Son olarak Carnaby şubesinin de kapatılmasıyla birlikte, markanın Londra genelinde hizmet vermeyi sürdüren tek noktası Denman Street’teki restoranı oldu.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ EKONOMİK BASKIYI AZALTMADI

Zincirin Soho şubesi, özellikle belirli dönemlerde düzenlediği sınırsız tavuk kanadı kampanyalarıyla sosyal medyada yoğun ilgi görmüş ve geniş kitlelere ulaşmıştı.

Ancak dijital platformlardaki bu görünürlük ve dönemsel talep artışı; yüksek kira, enerji fiyatlarındaki artış ve genel ekonomik durgunluğun işletme üzerinde yarattığı finansal baskıyı hafifletmeye yetmedi. Sektör temsilcileri, benzer maliyet artışlarının ülkedeki diğer gıda zincirleri üzerinde de baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.