Fuddruckers, 1979 yılında Phil Romano tarafından Texas eyaletinin San Antonio kentinde kuruldu. Zincir; müşterilere burgerlerini kişiselleştirme imkanı, farklı boyutlarda köfteler, günlük üretilen ekmekler ve sınırsız peynir sosu sunan bir modelle faaliyet gösterdi. Marka, klasik hızlı yemek zincirlerinden farklı olarak yetişkinlere yönelik bir restoran atmosferi hedefledi.

EKONOMİK KRİZ VE İFLAS SÜRECİ

Kuruluşundan sonraki üç yılda Texas'ta 20 şubeye ulaşan şirket, 1983 yılında halka açıldı ve 1988'de şube sayısını 150'ye çıkardı. En parlak döneminde markanın dünya genelinde 200 ile 500 arasında şubesi bulunuyordu.

2008 küresel ekonomik kriziyle birlikte tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelmesi, şirketin satışlarını düşürdü. 2010 yılında şirketin bağlı olduğu ana yapı iflas koruma başvurusunda bulundu ve birçok şube kapatıldı.

Marka, bu sürecin ardından 61 milyon dolara Luby’s şirketi tarafından satın alındı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ŞUBE SAYISI 80'E KADAR DÜŞTÜ

COVID-19 pandemisiyle değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik zorluklar nedeniyle şirketin şube sayısı 80'e kadar düştü. Luby’s şirketi, 2020 yılında Fuddruckers’ı tasfiye etme kararı aldı.

2021 yılında Black Titan Franchise Systems’ın sahibi Nicholas Perkins, kalan 14 şubeyi satın alarak markayı devam ettirmeyi amaçladı. Ancak yapılan yatırımlara rağmen Fuddruckers, günümüzde toplam 44 şubeyle hizmet veriyor.