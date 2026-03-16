Hollywood yıldızı Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, New York'un prestijli tatil bölgesi Hamptons’ta bulunan lüks malikânelerini yaklaşık dört yıldır satamamaları üzerine strateji değişikliğine gitti.

İlk olarak 2022 yılında 29 milyon dolar bedelle piyasaya sürülen ancak alıcı bulamadığı için fiyatı kademeli olarak 20 milyon dolara kadar çekilen mülk için çift, bu kez sosyal medyanın gücünden yararlanma kararı aldı. Hilaria Baldwin, yaklaşık 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı üzerinden yayınladığı tanıtım videosuyla potansiyel alıcılara doğrudan seslenerek satış sürecine yeni bir boyut kazandırdı.

"BİR CENNET PARÇASI" DİYE PAZARLADI

Paylaşılan duygusal içerikli videoda, evin plaja yakınlığına ve geniş arazisine vurgu yapan Hilaria Baldwin, mülkü "bir cennet parçası" olarak nitelendirirken ailece biriktirdikleri anılardan bahsetti.

Amagansett bölgesinde 10 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan malikâne; özel sinema salonu, şarap tadım odası, spa alanı ve devasa mutfağıyla dikkat çekiyor. Alec Baldwin’in 1995 yılında yaklaşık 1,75 milyon dolara satın aldığı bilinen mülk, yıllar içinde gerçekleştirilen kapsamlı genişletme ve yenileme çalışmalarıyla bugünkü lüks formuna kavuştu.

Birkaç kez satış listesinden çekilip yeniden işleme konulan taşınmazın, bu son sosyal medya hamlesiyle yeni sahiplerine ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu oldu.