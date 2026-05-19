Thai Airways International, küresel jeopolitik riskler ve yakıt tedarik zincirindeki aksamalara rağmen operasyonel ağını genişletme kararı aldığını açıkladı. Şirket, IATA'nın havacılık sektörüne yönelik maliyet ve operasyon uyarılarını yakından takip ettiğini belirterek yeni yol haritasını paylaştı.

AMSTERDAM SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Havayolu tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Bangkok–Amsterdam hattında günlük karşılıklı seferlere yeniden başlanacak. Bu hamleyle birlikte şirketin aktif uçuş ağı 62 destinasyona ulaşmış olacak.

MALİYET YÖNETİMİ

Artan operasyonel giderlere karşı şirketin uygulayacağı stratejik önlemler şunlar:

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan korunmak amacıyla finansal sabitleme araçlarının kullanımı.

Acil olmayan yatırımların finansal likiditeyi korumak adına askıya alınması.

Talebe ve risk oranına göre değişken biletleme politikası.

2026 İLK ÇEYREK VERİLERİ

Şirketin paylaştığı mali verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam gelirlerde geçen yılın aynı dönemine oranla sınırlı bir gerileme kaydedildi. Ancak, finansman giderlerindeki düşüş ve tek seferlik ek gelirlerin etkisiyle havayolunun net kârlılık oranlarında artış sağlandığı bildirildi.

Şirket yönetimi, stratejinin odağında yüksek talep ve düşük riskli pazarların yer aldığını ve uçuş frekanslarının küresel koşullara göre anlık olarak güncelleneceğini belirtti.