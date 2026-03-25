İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında; eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

'16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON'

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

BOĞAZ’DAKİ "VIP" PARTİLER MERCEK ALTINDA

Operasyonun odağında, firari iş adamı Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki adreslerinde düzenlenen skandal partiler yer alıyor.

İddiaya göre bu buluşmalar, uyuşturucu ve fuhuş trafiğinin merkezi haline gelmiş durumda.

Hakan ve Kerim Sabancı kardeşlerin de bu partilere katılan "VIP" isimler arasında olduğu belirtiliyor.

LİSTE DEŞİFRE OLDU

Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik delil ise Garipoğlu’nun yanında çalışanlardan geldi. Şoför İsmail Ahmet Akçay ve barmenlerin savcılığa verdikleri ifadeler, suç ağını ortaya çıkardı.

Şoför Akçay’ın telefonunda yapılan teknik inceleme sonucu, partilere katılanların tam listesi tespit edildi.

İŞTE PARTİYE KATILDIĞI BELİRLENEN O İSİMLER

Emniyet birimlerinin ulaştığı "VIP katılımcı" listesinde, magazin ve sanat dünyasının yakından tanıdığı şu isimler yer alıyor:

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı,