The Wall Street Journal ve New York Post’un aktardığı bilgilere göre Edens ile Luo 2022 yılında LinkedIn üzerinden tanıştı. Kısa süre önce boşandığı belirtilen Edens’in, Luo ile New York’taki evinde bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Savcılık dosyasında, bu görüşmenin ardından Luo’nun Edens’e duygusal içerikli bir mektup gönderdiği yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre ilişki daha sonra şantaj iddialarına dönüştü. New York savcılığı, Luo’nun Edens’i özel görüntüleri ailesine, eski eşine ve medya kuruluşlarına göndermekle tehdit ederek para talep etmeye başladığını bildirdi.

İddianamede yer alan bilgilere göre taraflar, eski bir hâkimin gözetiminde çevrim içi bir görüşme yaptı. Bu süreçte ilk aşamada 7,5 milyon dolarlık ödeme talebi gündeme geldi.

Savcılık belgelerinde Luo’nun daha sonra taleplerini artırdığı, HPV virüsünü Edens’ten kaptığını iddia ederek çok daha yüksek miktarlarda para istediği öne sürüldü. Toplam talebin zamanla 1,215 milyar dolara kadar yükseldiği, bu rakamın Edens’in servetinin yaklaşık yarısına denk geldiği belirtildi.

Şantaj iddialarının ardından Edens’in FBI’a başvurduğu bildirildi. Federal soruşturma kapsamında Changli Luo’nun evinde arama yapıldı. Aramalarda çamaşır sepeti ve kadın pedi paketleri içine gizlenmiş iki cep telefonu bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, bu telefonlarda Edens’in yüzünün başka erkek bedenlerine montajlandığı görsellerin tespit edildiğini açıkladı.

Luo’nun gözaltına alındığı, daha sonra 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Changli Luo hakkında şantaj başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltildiği ve davanın bu yıl içinde görülmesinin beklendiği aktarıldı.

64 yaşındaki Wesley Edens, servetini yatırım şirketi Fortress Investment Group üzerinden elde etti. Edens aynı zamanda NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks’ın da ortak sahipleri arasında yer alıyor.