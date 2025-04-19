İstanbul Fatih’te, oyuncu Sevil Akdağ (32), tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav’ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Olay, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.
KIRAV'I BIÇAKLADIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI
İddiaya göre, Sevil Akdağ ve Elif Kırav dışarıda buluştuktan sonra Kırav’ın evine geçti. Evde bir süre sonra çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Akdağ, Kırav’ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini kesti ve olay yerinden uzaklaştı.
(Sevil Akdağ)
Yakınlarının Elif Kırav’a ulaşamaması üzerine eve gelen ailesi, genç kadını kanlar içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırav’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
(Elif Kırav)
YAKALANDI
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Sevil Akdağ’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.