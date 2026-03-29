Rap dünyasında Blok3 mahlasıyla bilinen Hakan Aydın, son dönemde müziğinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkat çekiyor. Ünlü rapçi, Melis İşiten’in YouTube programına konuk olarak özel hayatına dair soruları yanıtladı ve sevgilide aradığı kriterleri paylaştı.

İŞTE ARADIĞI KRİTERLER...

Aydın’ın açıkladığı kriterler arasında şunlar yer aldı:

- İyi yemek yapması

- Başka bir ülkede yaşamaması

- Kız arkadaşlarıyla plan yapmadan önce kendisine danışması

- Futbolu çok yakından takip etmemesi

- Hesabı ödememesi

- Güzel gülümsemesi

- Fazla laubali olmaması

Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar arasında yoğun şekilde paylaşıldı.

Blok3, müzik kariyerinde de gündem yaratmayı sürdürüyor. Daha önce Spotify’dan “Kusura Bakma” adlı şarkısının kaldırılmasıyla ilgili tepkisini dile getiren rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı şarkılarının ve “Obsesif” albümünün tamamen kaldırıldığını ve işin arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkaracağını ifade etmişti.