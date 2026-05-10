Alıcı bulunamadığı için defalarca ilandan kaldırılan Beverly Hills’teki rüya malikane, Jennifer Lopez tarafından yaklaşık 20 milyon dolarlık dev bir indirimle yeniden satışa sunuldu.
Hollywood’un "Bennifer" olarak anılan ikonik çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yollarını ayırdıktan sonra ortak mülkleri olan dev malikane için radikal bir karar aldı. Boşanma sürecindeki mali paylaşımın merkezinde yer alan Beverly Hills'teki mülk, piyasa değerinin çok altına çekilen yeni fiyatıyla emlak dünyasında bomba etkisi yarattı.
Çift, 2023 yılının Mayıs ayında yaklaşık 60,9 milyon dolara satın aldıkları ve içine milyonlarca dolarlık yenileme çalışması yaptıkları evi elden çıkarmakta zorlanıyor.
İşte mülkün satış sürecindeki dikkat çeken fiyat değişimi:
İlk İlan: 68 milyon dolar (3 milyar TL)
İlk İndirim: 59,9 milyon dolar
İkinci Deneme: 52 milyon dolar
Güncel Fiyat: 49,9 milyon dolar (Yaklaşık 2 milyar TL)
TMZ’nin ulaştığı bilgilere göre, satış sürecini hızlandıran en önemli gelişme geçtiğimiz Nisan ayında yaşandı. Ben Affleck, ev üzerindeki tüm haklarını herhangi bir ödeme talep etmeden tamamen Jennifer Lopez’e devretti. Bu devir işleminin ardından yayınlanan yeni ilan fotoğraflarında, evdeki kişisel eşyaların toplandığı ve özellikle Lopez'in meşhur dev giyinme odasının tamamen boşaltıldığı görüldü.
Yaklaşık 5 dönümlük devasa bir arazi üzerine kurulu olan mülk, sunduğu lüks imkanlarla dudak uçuklatıyor. Yüksek güvenlikli ve eşsiz dağ manzarasına sahip malikanenin özellikleri ise şöyle:
Kapasite: 12 yatak odası ve tam 24 banyo.
Spor İmkanları: Basketbol ve pickleball sahalarının bulunduğu kapalı spor kompleksi, boks ringi ve tenis kortu.
Lüks Detaylar: Tam donanımlı profesyonel spor salonu ve devasa misafir alanları.
Milyonlarca dolarlık tadilata rağmen alış fiyatının yaklaşık 11 milyon dolar altına satışa sunulan malikanenin, bu dev indirimden sonra yeni sahibini bulup bulamayacağı merak konusu.
