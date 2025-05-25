İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde, Barnet Lane, Elstree’de bulunan ve ‘Abbots Mead’ adıyla bilinen mülk, Kubrick’in bir dönem hem evi hem de çalışma alanı oldu.

Yönetmenin ‘The Shining’, ‘A Clockwork Orange’, ‘2001: A Space Odyssey’ ve ‘Barry Lyndon’ gibi ikonik filmlerinin prodüksiyon süreçlerini bu evde gerçekleştirdiği biliniyor.

Dış cephesinde Kubrick’i onurlandıran mavi bir plaket bulunan dokuz yatak odalı ev, 9 milyon 410 bin dolar (yaklaşık 365 milyon 928 bin TL) fiyatla yeni sahibini bekliyor.