Anneler Günü’nde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan sevgilerini ve özlemlerini dile getirdi. Birçok ünlünün duygusal mesajları dikkat çekerken, İbrahim Tatlıses’in vefat eden annesi Leyla Tatlıses için yaptığı paylaşım ise takipçilerini derinden duygulandırdı.
DUYGULANDIRAN MESAJ
İbrahim Tatlıses, vefat eden annesi Leyla Tatlıses için Anneler Günü’nde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Annesine olan özlemini sık sık dile getiren usta sanatçı, bu özel günde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Cennet mekân anneme... Seni unutmadım, unutmayacağım. Beni büyüten ellerin, duaların, sevgin her zaman benimle. Hakkını ödeyemem... Ruhun şad, mekânın cennet olsun annem.''
Paylaşımında tüm anneleri de unutmayan Tatlıses, “Bugün, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Başımızın tacı, dualarımızın en güzel sahibi, tüm annelerimizin gününü kutlu olsun” notunu ekledi.
DEMET ÖZDEMİR'DEN PAYLAŞIM
Oğulcan Engin ise her yıl olduğu gibi bu Anneler Günü’nde de geleneği bozmadı. Annesi Seda Sayan ile çekilen samimi bir fotoğrafı paylaşan Engin, duygularını “Kraliçem” notuyla ifade etti.
Günün Trend Haberleri
Gülben Ergen de Anneler Günü paylaşımıyla dikkat çekti. Annesiyle birlikte yer aldığı videoyu paylaşan Ergen, “Annen hayatla göbek bağındır. Anneler günün kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.