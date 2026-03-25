Şarkıcı Gülşen hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatan ve Prof. Dr. Celal Şengör için "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatıldı.



ESKİ EŞİNDEN AKILALMAZ İDDİALAR



Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, adliye koridorlarını sarsan skandalın detaylarını paylaştı.



31 Ekim 2023 tarihinde davaya konu Cumhuriyet savcısı ile evlendiğini belirten mağdur kadın, arabanın içinde ağır şiddet gördüğünü belirterek Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hazırlanan darp raporunda şiddete maruz bırakılan kadının kulak memesinin yırtıldığı, dudağının patladığı ve bütün vücudunda morluklar ile ödemlerin tespit edildiğine yer verildi.



Savcı olan eşi tarafından şiddete maruz bırakıldığını, ayrıca ölümle tehdit edildiğini belirten kadın, savcı eşinden şikayetçi oldu. Ayrıca yaşananların ardından boşanma davası sürecinde şiddetli geçimsizliğe ilişkin dilekçe sunan mağdur kadın, savcı eşi hakkında olağanüstü beyanlarda bulundu.





'ÇOCUKLARI OLMAYINCA ABİSİNİN SPERMİNİ KULLANMAYI TEKLİF ETTİ'



Savcı eşi hakkında verdiği dilekçede mağdur kadın, bir süredir istemelerine rağmen çocuklarının olmadığını, bu nedenle tartışmalar yaşadığını ve çocukları olmaması sebebiyle kendisine Kıbrıs'a giderek savcı olan eşinin ağabeyinin spermini alabileceklerinin teklif edildiğini ve bu sapkınca teklifi sonrası eşi ile aralarında ciddi bir tartışma yaşandığını öne sürdü.



KUMAR SALONLARINDA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ



HSK tarafından açılan soruşturma dosyasına, şüpheli konumunda olan savcının kumar oynarken çekildiği çok sayıda fotoğraf da dahil edildi.



Şikayetçi kadın, halihazırda Pınarhisar'da görevine savcı olarak devam eden eski eşinin milyonlarca lira kumar borcu olduğunu ve bu borçları kendi üzerine bıraktığını iddia etti. Eşi tarafından üzerine çok sayıda kredi çektirildiğini ve bu kredilerden elde edilen paranın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren çeşitli kumarhanelerde kullanıldığı öne süren mağdur kadın, şikayet dosyasına çok sayıda fiş, kumarhane giriş kartı ve harcama belgesine ilişkin dekont sundu.





GÖREV YAPTIĞI İLÇEDE ŞİRKET KURDU, İHALEYE GİRDİ



Yasal mevzuatlar gereği savcıların şirket kurması, ticaret yapması ya da ek bir gelir elde edecek faaliyette bulunmaları yasaklanmış olsa da, şikayet dosyasına konu savcının eski eşi üzerine şirket kurduğu, imzalanan evlilik sözleşmesinde tarafların boşanması halinde şüpheli olan savcının şirketleri üzerine alacağını taahhüt ettiği belgelendirildi.



Fiilen savcının üzerine olan ancak mevzuat gereği eşinin üzerine kurulduğu iddia edilen şirket ile savcının görevli olduğu ilçedeki Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi'nin kantin ihalesine girildiği ve ihaleyi kazandığı tespit edildi.



Savcının eşi üzerine kayıtlı şirketin kantin ihalesinin ikinci taksit bedeli olan 130 bin TL'yi zamanında ödemediği ve bu nedenle taraflarına ihtar verildiği belge de HSK tarafından başlatılan soruşturmanın dosyasında yer aldı.





