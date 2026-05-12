Çölün ortasındaki dev sembollerin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan dev geometrik şekiller, uzun süre Google Earth kullanıcılarının en çok merak ettiği görüntüler arasında yer aldı. Mesa Huerfanita yakınlarında görülen iki büyük elmas şekli ve iç içe geçmiş daireler, sosyal medyada yıllarca farklı komplo teorilerine konu oldu.

İlk bakışta gizemli bir yapıyı andıran sembollerin daha sonra Scientology Kilisesi’ne ait bir tesisi işaret ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, bölgede L. Ron Hubbard’ın yazıları ve ses kayıtlarının saklandığı özel bir arşiv tesisi bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca yerde bulunan dev sembollerin, uzak bölgede bulunan tesise havadan ulaşmaya çalışan pilotlar için yön işareti olarak kullanıldığı belirtildi.