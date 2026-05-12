Uydu görüntülerinde ortaya çıkan bazı gizemli yapılar ve sıra dışı şekiller yıllardır insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. İlk bakışta anlam verilemeyen bu görüntüler, gizemini korumaya devam ediyor. İşte Google Earth’te fark edilen en garip 7 yer...
Irak’taki kırmızı göl yıllardır gizemini koruyor
Irak’ın Sadr City bölgesi yakınlarında bulunan sıra dışı bir göl, Google Earth kullanıcılarının en çok konuştuğu görüntüler arasında yer alıyor. Çevresindeki su alanları normal görünürken, bu gölün koyu kırmızı renkte görünmesi dikkat çekiyor.
Gölün neden bu renge sahip olduğu konusunda net bir açıklama bulunmuyor. Bazı iddialarda rengin atık maddeler, kanalizasyon ya da farklı kimyasal etkenlerden kaynaklanabileceği öne sürülüyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için bölge hâlâ internet dünyasının en gizemli noktalarından biri olarak gösteriliyor.
Çölün ortasındaki dev sembollerin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan dev geometrik şekiller, uzun süre Google Earth kullanıcılarının en çok merak ettiği görüntüler arasında yer aldı. Mesa Huerfanita yakınlarında görülen iki büyük elmas şekli ve iç içe geçmiş daireler, sosyal medyada yıllarca farklı komplo teorilerine konu oldu.
İlk bakışta gizemli bir yapıyı andıran sembollerin daha sonra Scientology Kilisesi’ne ait bir tesisi işaret ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, bölgede L. Ron Hubbard’ın yazıları ve ses kayıtlarının saklandığı özel bir arşiv tesisi bulunduğunu açıkladı.
Ayrıca yerde bulunan dev sembollerin, uzak bölgede bulunan tesise havadan ulaşmaya çalışan pilotlar için yön işareti olarak kullanıldığı belirtildi.
Pasifik Okyanusu’ndaki “simsiyah ada” yıllarca gizemini korudu
Pasifik Okyanusu’nda bulunan Vostok Adası, Google Earth görüntülerinde neredeyse tamamen siyah görünmesi nedeniyle uzun süre sosyal medyada tartışıldı. Tahiti’nin kuzeybatısında yer alan ıssız ada, uzaktan bakıldığında denizin ortasında karanlık bir boşluk varmış gibi görünüyor.
Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası ada hakkında çok sayıda komplo teorisi ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar bölgenin gizli bir yapı ya da doğaüstü bir oluşum olabileceğini öne sürdü.
Ancak uzmanlara göre olayın nedeni oldukça basit. Adanın koyu görünmesi, bölgede yoğun şekilde bulunan pisonia ağaçlarının ışığı büyük ölçüde emmesinden kaynaklanıyor. Uydu görüntülerindeki ışık ve gölge sınırlamaları da eklenince ada tamamen siyahmış gibi görünüyor. Uzmanlar, görüntünün büyük ölçüde optik yanılsama olduğunu belirtiyor.
Çin’deki gizemli yapı yukarıdan bakınca kelime oluşturuyor
Çin’in Anhui eyaletinde bulunan sıra dışı bir tesis, Google Earth kullanıcılarının dikkatini ilginç görünümüyle çekti. Dağlık bölgede yer alan yapıların yukarıdan bakıldığında İngilizce “antibody” kelimesini oluşturduğu fark edildi.
İlk bakışta gizemli görünen yapı grubu, sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Daha sonra tesisin biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren Sinobioway Group ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki yapıların araştırma ve aşı geliştirme çalışmalarında kullanıldığı belirtiliyor.
Paylaşılan bilgilere göre “antibody” yazısının da Çinli şirket ile ABD merkezli BioAtla arasındaki iş birliğiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
Arizona’da binlerce uçağın bulunduğu dev mezarlık
Google Earth kullanıcılarının en çok şaşırdığı yerlerden biri de ABD’nin Arizona eyaletindeki dev uçak mezarlığı oldu. Tucson kentinde bulunan Davis-Monthan depolama alanında binlerce askeri uçak yan yana sıralanmış halde bulunuyor.
Yaklaşık 2 bin 600 dönüm büyüklüğündeki alanın, 3 bin 500 civarında uçağa ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Kullanım dışı kalan uçakların bazıları burada depolanırken, bazıları yedek parça için ayrıştırılıyor. Bazı uçakların ise yeniden aktif kullanıma hazırlanabildiği ifade ediliyor.
Çöl iklimi sayesinde uçakların daha yavaş yıprandığı belirtilirken, yukarıdan bakıldığında ortaya çıkan görüntü burayı dünyanın en dikkat çekici uydu görüntülerinden biri haline getiriyor.
Kazakistan’daki dev semboller yıllardır gizemini koruyor
Kazakistan’ın Torgai Bozkırı’nda keşfedilen dev geometrik şekiller, Google Earth kullanıcılarının dikkatini çeken en ilginç görüntüler arasında yer alıyor. Uydu görüntülerinde görülen daireler, haç biçimleri ve farklı sembollerin insan eliyle oluşturulduğu belirtiliyor.
“Torgai geoglifleri” olarak adlandırılan bu yapıların bazı bölümlerinin M.Ö. 800 yılına kadar uzandığı düşünülüyor. Bazı araştırmacılar ise şekillerin çok daha eski olabileceğini öne sürüyor.
Uzmanlar, bu dev sembollerin hangi amaçla yapıldığını hâlâ tam olarak çözemedi. Yapıların dini ritüeller, yön belirleme sistemi ya da hayvan göçlerini takip etmek için kullanılmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.
Gobi Çölü’ndeki dev çizgiler yıllardır tartışılıyor
Çin’deki Gobi Çölü’nde görülen dev çizgiler ve geometrik desenler, Google Earth kullanıcılarının en çok konuştuğu görüntüler arasında yer aldı. Çölün ortasında oldukça düzenli şekilde uzanan bu izler, uzun süre sosyal medyada farklı teorilere neden oldu.
Bölgenin Çin’in uzay programı tesisleri ve eski nükleer test alanlarına yakın olması, gizemli görüntüler hakkındaki iddiaları daha da artırdı. Bazı uzmanlar çizgilerin füze test sahalarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
Başka değerlendirmelerde ise bu şekillerin uydu sistemlerini test etmek ve kalibrasyon yapmak amacıyla oluşturulmuş olabileceği belirtildi. Ancak çizgilerin gerçek amacı konusunda hâlâ net bir açıklama bulunmuyor.
