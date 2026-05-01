İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi tartışmalı bir kararla gece yarısı serbest bırakan eski hâkim Cevdet Özcan hakkındaki hukuk mücadelesi noktalandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevinden atılan Özcan’a "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hapis cezası, en üst yargı mercisi tarafından resmen onaylandı.

GECE YARISI TAHLİYE OLDU, YURT DIŞINA KAÇTI

İstanbul Küçükçekmece’de 6 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen kapsamlı bir operasyonla gözaltına alınan Zindaşti ve yanındakiler; cinayet işlemek, cinayete azmettirmek ve terör örgütü üyeliği gibi çok ağır suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak bu tutukluluk hali uzun sürmedi. Davaya bakan 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, tutuklanmalarından sadece altı ay sonra, 19 Ekim 2018 tarihinde beklenmedik bir karara imza attı.



İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti

Ekran Haber'in haberine göre, Özcan’ın gece yarısı verdiği tahliye kararı üzerine Zindaşti ve adamları serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, karara vakit kaybetmeden itiraz etti ve üst mahkeme yeniden tutuklama kararı çıkardı. Fakat bu süreçte Zindaşti çoktan kayıplara karışmış ve izini kaybettirmişti.

HAPİS CEZASI ONAYLANDI

Yaşanan bu skandal gelişmenin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, yürüttüğü disiplin soruşturması sonucunda hâkim Cevdet Özcan’ın mesleki saygınlığa zarar verdiği gerekçesiyle meslekten çıkarılmasına karar verdi. Olayın yargı ayağında ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Özcan hakkında inceleme başlattı.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, "rüşvet" suçlamasından beraatine karar verdiği Özcan’ı, "görevi kötüye kullanma" suçundan suçlu bularak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Son olarak dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, verilen bu hapis cezasını yerinde bularak kararı kesinleştirdi. Böylece firari uyuşturucu baronunun serbest kalmasına neden olan hâkim hakkındaki yargı süreci tamamen sona ermiş oldu.