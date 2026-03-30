Uzak Şehir dizisinde “Sadakat” karakterine hayat veren Gonca Cilasun, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sibel Arna’nın programına konuk olan Cilasun, dövmelerinin hikâyesini paylaştı.

VÜCUDUNDA 8 DÖVME BULUNUYOR

Vücudunda toplam 8 dövme bulunduğunu söyleyen Cilasun, sırtında 5, kolunda 2 ve bacağında büyük bir turna figürü olduğunu belirtti. Dövmelerinin her birinin farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan oyuncu, özellikle turna figürüne dikkat çekti.

TURNA DÖVMESİ AİLESİNİ HATIRLATIYOR

Kolundaki turnaların ailesini temsil ettiğini söyleyen Cilasun, “Annemi ve babamı hatırlatıyor, onlara teşekkürümü bedenimde taşımak istedim” dedi.

Bacağındaki büyük turnanın ise coşkusunu ve enerjisini simgelediğini ifade eden oyuncu, sırtındaki dövmelerin yaşamın geçiciliğini anlattığını dile getirdi.

Turnanın dayanıklılığıyla bilinen bir kuş olduğunu belirten Cilasun, bu figürün kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.