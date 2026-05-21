EN SEVDİĞİN RENGE GÖRE SEN KİMSİN?
Renk psikolojisi denildiğinde akla gelen en ikonik isimlerden biri, bu alanda çığır açan çalışmalarıyla tanınan İsviçreli psikoterapist Dr. Max Lüscher’dir. 1940’larda geliştirdiği "Lüscher Renk Testi" ile renk tercihlerinin rastgele olmadığını, doğrudan kişinin psikolojik ihtiyaçlarına ve stres seviyelerine işaret ettiğini savunmuştur.
Lüscher’e göre renk seçimleri, bilinçdışının dışavurumudur. Bu açlışmaya göre seçtiğiniz renk kişiliğinizin bir yansımasıdır. En sevdiğiniz renk sadece moda tercihiniz olmaktan çok daha fazlası haline dönüşüyor. İşte en sevdiğiniz renge göre kişilik özellikleriniz:
KIRMIZI
En sevdiğiniz renk kırmızı ise, tamamen baskın bir karakteriniz var demektir. Kırmızı rengi seven bireyler sıkıcı, gereksiz konuşmalardan ve uzayan işlerden haz etmezler. Onlar için en önemli olan şey hedefe odaklı olmak ve sonuca ulaşmaktır. Hayattaki hedefleri her zaman yükseklerde ancak gerçekçidir. Hayal gücü konusunda biraz daha zayıf olan bu bireyler gerçekliği sıkı sıkıya sarılmış desek yeridir. Zaman yönetimi tam olarak onların uzmanlık alanıdır. Çalışma hayatında oldukça titiz ve düzenli olan kırmızı renk severler, aynı zamanda dakik kişilerdirler. Özgüvenleri çok yüksek olsa da, bu kişiler eleştiriden nefret ederler ve çoğu zaman dış fikirlere kapalı şekilde yaşarlar.
MAVİ
En sevdiği renk mavi olan kişiler tam birer mükemmeliyetçidirler. Onlar için her şey kusursuz olmalıdır. Aynı zamanda bu kusursuzluk kendi içinde bir de düzen barındırmalıdır. Düzen ve kurallarının içinde yaşamayı seven mavi renk insanları bu yapılarını hem iş hayatlarında, hem arkadaşlıklarında hem de aşk hayatlarında kararlılıkla uygularlar. Ayrıntılarda çok fazla vakit geçirdikleri için ise karar almaları bazen uzun ve zorlu bir sürece dönüşür. Sakin yapıları ile ön plana çıkarlar. Mavi renk insanları genellikle sinirlenmeyen ve sorunlar karşısında durumu kontrol altında tutabilen kişilerdirler.
YEŞİL
En sevdiğiniz renk yeşil ise, tebrik ederiz. Çünkü sizler dengeyi bulmuş, hayatı hem maddi hem de manevi olarak kontrol altında tutabilen kişilersiniz demektir. Daha çok doğa rengi olduğu için kırsal alanları seven bir yapınız olabilir. Kalabalığın dışında kalmayı ve kendinizi yormayacak şeyleri daha çok seviyorsunuz. Kulaklığınız ve siz, hayata karşı yeterlisiniz demektir. Daha fazla insan ya da daha fazla hayatın içinde olma çabasından uzak kişiler yeşil renk insanları olarak tanınıyor.
Günün Trend Haberleri
BEYAZ
Eğer en sevdiğiniz renk beyaz ise, bu demektir ki sizler hayatının merkezine kendini koymayı başarmış kişilersiniz. Sevdikleriniz bile sizler için ikinci planda. Dışarıdan bakan biri ilk etapta sizi bencil olarak nitelendirse de aslında kendinizi hayatın merkezine koymakta hiç bir problem yok. Bunun yanında iyimser bir kalbiniz var ve her şeyin eninde sonunda iyi bir yola çıkacağına inanıyorsunuz. Vicdanlı yapınız kin tutmanızı ve intikam almanızı engelleyen özelliğiniz. Hayatınıza aldığınız kişileri mutlu etmek için bazen merkezde bir yer daha açtığınız olabiliyor. Ancak yine de kendinizi asla hayatın merkezinden indirmeyi kabul etmezsiniz.
SARI
En sevdiğiniz renk sarıysa, girdiğiniz her ortamda isteyen kişi sizsiniz demektir. İlgi çekici ve eğlenceli yapıları ile sarı renk insanları hemen hemen herkese sempatik gelirler. İkili ilişkilerde çok güçlü kişilikleri vardır. Sarı rengi seven insanlar aynı zamanda sosyal kişilerdirler ve yeni insanlar tanımaktan korkmazlar. Oldukça girişken olmalarının yanı sıra enerji doludurlar. Ancak bu enerji ve girişkenlik bazı detayları es geçmelerine ve dağınıklıklara neden olabilir. Sarı renk insanları genellikle ''bırak dağınık kalsın'' politikasını benimseyen kişilerdirler.
SİYAH
Siyah rengi seviyorsanız bilmelisiniz ki bu renk asaletin, gizemin, gücün rengi olarak tanınıyor. Dışarıdan bakıldığında hep ilgi çekici ve gizemli gelse de, siyah renk severler kendi içlerinde karamsarlık yaşayan ve bunalmış kişilerdirler. Ancak bu yapılarının yanı sıra siyah renk insanları kararlı ve kendi ayakları üzerinde durabilen kişiler olarak bilinirler. İç karmaşaları ne kadar yoğun da olsa, içinden çıkmanın bir yolunu bulurlar. Siyah renk insanları aynı zamanda azimli kişilikleri ile de bilinirler.
MOR
Mor rengi seviyorsanız, siz fark etmeseniz de içinizde sanatçı ruhu var demektir. ihtişamın ve sanatın rengi olan mor rengi seven bireyler olaylara daha duygusal bir çerçeveden bakabilir ve empati yeteneği gelişmiş kişilerdirler. Ruhu ile bedeni bütünleşmiş, iç huzura sahip kişiler mor renk severler olarak karşımıza çıkıyorlar. Enerjileri yerine göre değişkenlik gösterse de, mor renk severlerin asaleti daimidir. Ancak bu kadar duyarlılık ve farkındalık yanında çok fazla düşünmeyi de getiriyor. Mor renk severlerin durduğu her saniye aklına başka bir olumsuz düşünce gelme ihtimali de artıyor.
KAHVERENGİ
En sevdiğiniz renk kahverengi ise bu sizin doğaya düşkün ve sakin bir kişiliğiniz olduğunu gösteriyor. Sizler insanlar ile kalabalık ortamlarda kalmak yerine kendi sakinliğiniz içinde iç sesinizle huzur bulmayı tercih eden kişilersiniz. Kamp yapmayı, gezmeyi ve kendi başınıza tatile çıkmayı seviyorsunuz. Az insan çok huzur mottosu ile hayatınıza devam ediyorsunuz çünkü insanların kalabalık olduğu yerde sorun olduğunu defalarca görmüş kişilersiniz. Yine de hayatınıza almayı tercih ettiğiniz kişileri iç dünyanıza kadar sokabiliyorsunuz.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.