Uzay görevlerinde en büyük engel olan "astronomik" yakıt maliyetlerine karşı Portekizli bilim insanlarından ezber bozan bir hamle geldi. Geliştirilen yeni matematiksel rota, sadece maliyeti düşürmekle kalmıyor, astronotların Dünya ile iletişiminin kopmasını da engelliyor.

AY'A GİDİŞ YOLLARI NAVİGASYON CİHAZI GİBİ TARANDI

Uzay keşiflerinde en büyük harcama kalemi her zaman yakıttır. Öyle ki, NASA’nın devasa Space Launch System (SLS) roketi tek bir fırlatmada 2 milyon litreden fazla yakıt tüketiyor ve bu operasyonun faturası yaklaşık 4 milyar doları buluyor. Ancak University of Coimbra araştırmacıları, bu maliyeti ciddi oranda aşağı çekecek bir keşfe imza attı.

Araştırma ekibi, “fonksiyonel bağlantılar teorisi” adını verdikleri yeni bir matematiksel çerçeve kullanarak Ay’a gidiş yollarını adeta bir navigasyon cihazı gibi taradı. Simülasyonlar sonucunda tam 30 milyon farklı yörünge analiz edildi.

Araştırmanın başyazarı Allan Kardec de Almeida Junior, keşfettikleri rotanın önceki en verimli yollardan saniyede 58,8 metre daha az hız değişimi gerektirdiğini vurguladı. Uzay fiziğinde bu "küçük" fark, tonlarca yakıt tasarrufu ve daha fazla yük taşıma kapasitesi anlamına geliyor.

UZAYIN OTOYOL DİNENME TESİSLERİ

Yeni rota, Dünya, Ay ve Güneş’in yerçekimi kuvvetlerinin birbirini dengelediği “Lagrange noktaları” üzerine inşa edildi. Bu noktalarda uzay araçları, adeta bir tüy gibi havada asılı kalarak minimum enerjiyle yol alabiliyor. Şaşırtıcı keşif ise şu: Bilim insanları, Ay’a Dünya tarafındaki yörüngelerden değil, Ay’ın uzak tarafına yakın bölgelerden yaklaşmanın çok daha verimli olduğunu kanıtladı.

Bu yeni hesaplamalar sadece bilimsel araştırmalar için değil, milyarderlerin heyecanla beklediği uzay turizmi için de yeni kapılar açıyor. Araştırmacılar, L1 adı verilen bölgede oluşturulacak bir yörüngenin turizm merkezi haline gelebileceğini öngörüyor. Uzay araçları burada 13 günlük periyotlarla bekleyebilecek ve turist transferleri bu "istasyon" üzerinden yapılabilecek.

ARTEMİS'İN YAŞADIĞI SORUN ÇÖZÜLECEK

Mevcut görevlerde (Artemis II gibi), uzay araçları Ay’ın arkasına geçtiğinde Dünya ile iletişim tamamen kesiliyor. Araştırmanın ortak yazarı Vitor Martins de Oliveira, önerdikleri yörüngenin uzay aracını sürekli Dünya’nın görüş hattında tutacağını, böylece astronotların kontrol merkeziyle bağının asla kopmayacağını belirtti.

Hesaplamaların henüz tamamen gerçek koşullara uyarlanması gerekse de, bu matematiksel devrim Ay'ı "komşu kapısı" yapmaya bir adım daha yaklaştırıyor.