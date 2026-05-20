Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuz, sofralarımızın sadece serinletici konuğu değil, meğer gerçek bir sağlık deposuymuş. Nutrients dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, karpuzun kalp sağlığından kanser riskini azaltmaya kadar beklediğimizden çok daha derin etkileri olduğunu kanıtladı.

DAMARLAR İÇİN DOĞAL DESTEK

Louisiana Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen klinik çalışmada, karpuz suyunun kan damarları üzerindeki mucizevi etkisi mercek altına alındı. Araştırmanın odak noktası olan L-sitrulin ve L-arginin bileşenleri, vücutta hayati bir rol oynuyor. Bu özel bileşenler, kan damarlarının gevşemesini ve genişlemesini sağlayan nitrik oksit üretimini doğrudan tetikliyor. Damarların bu esnekliği, sağlıklı bir dolaşım ve güçlü bir kalp-damar sistemi için kritik bir önem taşıyor. Öyle ki araştırmacılar, karpuz suyunun özellikle yüksek kan şekeri (hiperglisemi) dönemlerinde bile damar fonksiyonlarını koruduğunu ve kalp sağlığını desteklediğini saptadı.

NEDEN ÖZELLİKLE KIRMIZI KARPUZ?

Uzmanlar, karpuz seçerken meyvenin içinin iyice kırmızı olmasına dikkat edilmesini öneriyor. Bunun temel sebebi, meyveye o parlak rengini veren ve çok güçlü bir antioksidan olan Likopen maddesi. Doğal bir pigment olan likopen; erken yaşlanma, demans ve bazı kanser türlerine yol açabilen "serbest radikallerle" savaşan en etkili silahlardan biri olarak kabul ediliyor. Karpuz, bu değerli bileşen konusunda en az domates kadar zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor.

BİR PORSİYON KARPUZDA VİTAMİN KOKTEYLİ

Sadece 80 kalori olan iki fincanlık bir karpuz porsiyonu, vücudunuza adeta bir enerji ve sağlık paketi sunuyor. Bu düşük kalorili porsiyon, günlük önerilen C vitamini ihtiyacının yüzde 25'ini ve B6 vitamininin yüzde 8'ini tek başına karşılıyor. Ayrıca yüksek miktarda magnezyum ve potasyum içeren meyvenin yaklaşık yüzde 92'si sudan oluşuyor. Bu yüksek su oranı, karpuzu özellikle sıcak havalarda veya ağır egzersiz sonrasında vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

SAĞLIKLI BESLENMENİN GİZLİ KAHRAMANI

Profesör Dr. Jack Losso’ya göre, düzenli karpuz tüketen kişilerin beslenme alışkanlıklarında şeker ve doymuş yağ oranının kendiliğinden düştüğü, buna karşılık lif ve vitamin alımının ciddi oranda arttığı görülüyor. Küçük bir örneklemle başlasa da bu çalışma, karpuzun kardiyometabolik sağlık için ne kadar değerli olduğunu ve oksidatif stresi azaltarak kalp hastalıklarını önlemede nasıl bir rol oynadığını bir kez daha kanıtlıyor.