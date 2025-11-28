Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi bereler, masum bir aksesuar olmaktan çıkıp ciddi bir sağlık riskine dönüşebilir. Daily Mail'e konuşan önde gelen saç ve kafa derisi uzmanları, özellikle Tinea capitis olarak bilinen ve halk arasında saçkıran veya kafa derisi mantarı adıyla anılan son derece bulaşıcı bir enfeksiyonun, ortak kullanılan şapkalar ve bereler aracılığıyla hızla yayılabileceği konusunda toplumu uyardı.

Kel Bırakan Mantar: Tinea capitis

Tinea capitis, saç köklerini ve şaftlarını hedef alan, genellikle çocuklarda görülen ancak yetişkinleri de etkileyebilen inatçı bir mantar enfeksiyonudur. Uzmanlara göre bu enfeksiyonun en çarpıcı belirtisi, kafa derisinde pul pul dökülen, yoğun kaşıntılı yamalar oluşturması ve bu bölgelerde ani ve belirgin saç dökülmesine yol açmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde, enfeksiyon kalıcı saç kaybına (skarlaşmaya bağlı kellik) neden olabilir.

📢 Uzman Görüşü:

"Birçok kişi berenin veya şapkanın kendisinin saç dökülmesine yol açacağını düşünür. Oysa asıl risk, enfekte olmuş bir berenin paylaşılmasıyla bulaşan mantardır," diyen saç uzmanları, mantar sporlarının kumaş yüzeylerde uzun süre canlı kalabileceğine dikkat çekiyor.

🧤 Nasıl Bulaşır ve Nasıl Önlenir?

Uzmanlar, bereler, taraklar, fırçalar ve hatta yastık kılıfları gibi kişisel eşyaların, mantarın bir kişiden diğerine geçmesine aracı olan "fomitler" olarak hareket ettiğini belirtiyor.

🚫Önleyici Adımları:

Kişisel Eşyalarınızı Paylaşmayın: Bereler, şapkalar ve taraklar kesinlikle kişiye özel olmalıdır.

Düzenli Yıkama: Kışlık berelerinizi ve şapkalarınızı düzenli olarak yüksek sıcaklıkta yıkayarak mantar sporlarını öldürün.

Hava Almasına İzin Verin: Saçınızı yıkadıktan sonra tam olarak kurumadan bere takmaktan kaçının. Sıcak ve nemli ortamlar mantar üremesi için idealdir.

Hemen Doktora Gidin: Kafa derinizde beklenmedik bir kaşıntı, kızarıklık veya bölgesel saç dökülmesi fark ederseniz vakit kaybetmeden bir dermatoloğa (cilt hastalıkları uzmanı) başvurun. Tinea capitis, genellikle ağızdan alınan antifungal (mantar önleyici) ilaçlarla tedavi gerektirir.

Uzmanlar, özellikle salgın dönemlerinde kişisel hijyen kurallarına gösterilen özenin, bu tür bulaşıcı saç ve cilt hastalıklarına karşı da hayati önem taşıdığını vurguluyor.