Yaklaşan tatil dönemiyle birlikte seyahat planları yapan sürücüler için hazırlanan listede, araçların maliyet performansı ve operasyonel verimliliği esas alındı. Yüksek yakıt fiyatları ve dar sahil yolları gibi kriterlerin değerlendirildiği çalışmada, yaklaşık 17 bin Sterlinlik (1.033.301,99 Türk Lirası) fiyatıyla Kia Picanto en başarılı seçenek olarak gösterildi.

Daily Express'te yer alan habere göre, otomobil uzmanı Lawrence Allan, Picanto’nun başarısını "erişilebilir sürüş keyfi" ile açıklıyor. Daha güçlü araçların aksine, bu modelin performansını yasal hız sınırları içerisinde tam verimle kullanmanın mümkün olduğunu belirten Allan; düşük yakıt tüketimi ve park kolaylığının aracı rakipleri karşısında avantajlı kıldığını ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ALTERNATİFLER

Listenin diğer sıralarında ise menzil ve hacim kriterleri ön plana çıkıyor:

Mercedes-Benz CLA (Elektrikli): Yaklaşık 780 kilometrelik (484 mil) menziliyle, uzun yolculuklarda şarj duraklarını asgariye indirmek isteyen kullanıcılar için öneriliyor.

Nissan Qashqai e-Power: 504 litrelik bagaj hacmi ve bir depo yakıtla 1.200 kilometreyi aşan menziliyle, geniş aileler için pratik bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

TASARRUF İÇİN EN İYİ YAKIT ALMA ZAMANI

Hazırlanan çalışmada araç seçiminin yanı sıra sürüş maliyetlerini düşürecek yöntemlere de yer verildi. Enerji uzmanları, akaryakıt fiyatlarındaki günlük değişimleri göz önünde bulundurarak sürücülere zamanlama konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Özellikle talebin yoğun olduğu 10:00 ile 14:00 saatleri arasında fiyatların daha yüksek seyredebileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, maliyet avantajı sağlamak isteyen sürücülerin; fiyat güncellemelerinin netleştiği sabahın erken saatlerini veya akşam geç vakitleri tercih etmelerinin daha uygun olacağını kaydediyor.