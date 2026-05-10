Eskişehir TÜYAP Kitap Fuarı dün başladı. Gazetemiz yazarı Saygı Öztürk de fuarda okurlarıyla bir araya geldi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik de standı ziyaret etti ve Saygı Öztürk’e “Vali Bey” kitabını imzalattılar. Vali Yılmaz, kitaba konu olan merhum Vali Refik Aslan Öztürk ile birlikte görev yaptığını anlattı. O dönem kaymakam olduğunu belirten Yılmaz, Refik Aslan Öztürk için “Devletin bir kuruşunu bile harcarken kılı kırk yarardı. Örnek bir insan örnek bir valiydi” dedi.