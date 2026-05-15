Mersin Valiliği, yaz aylarında yükselen sıcaklıklar ve artan yangın riski nedeniyle orman yangınlarına karşı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla kent genelinde çeşitli yasakların uygulanacağı belirtildi.

Valilik kararı doğrultusunda, Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 30 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Sadece izinli av faaliyetleri kapsamında belirlenen kişilerin girişine izin verileceği ifade edildi.

Açıklamada, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yasak olduğu vurgulanırken, ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına da izin verilmeyeceği bildirildi. Ayrıca anız yakılması ile bağ, bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de yasaklar arasında yer aldı.

Yetkililer, orman içi ve yakın çevresinde kaynak makinesi, spiral ve kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımının da yasaklandığını açıkladı. Zorunlu durumlarda yapılacak çalışmaların ise yalnızca gerekli izinler alınarak ve yangın tedbirleri sağlanarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, ormanlık alanlara komşu taşınmaz sahiplerinin de yangın riskine karşı sorumluluk taşıdığı belirtilerek, mülk sınırlarında yanıcı materyallerin temizlenmesi ve yangın emniyet şeridi oluşturulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Enerji nakil hatlarında bakım ve kontrol çalışmalarının artırılacağı bildirilen açıklamada, gerekli görülmesi halinde kontrollü elektrik kesintilerinin uygulanabileceği de aktarıldı.

Kamu kurumları, belediyeler ve kolluk birimlerinin yangınlarla mücadelede koordineli şekilde görev yapacağı belirtilirken, belediyelerin çöp depolama alanları ile yol kenarlarında temizlik çalışmaları yürüteceği ve iş makinelerini hazır bulunduracağı kaydedildi. Ayrıca AFAD koordinasyonunda tahliye planları ve toplanma alanlarının oluşturulacağı bildirildi.