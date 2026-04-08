Trendyol 1. Lig’de hafta içi mesaisi sürüyor. Vanspor, deplasmanda Serikspor’la karşı karşıya geldi. Van ekibi sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Ivan Cedric (2), Aleksandr Martynov (KK), Kenneth Mamah, Erdem Seçgin ve Hostikka'nın golleriyle maçı 5-1 kazandı. Ivan Cedric attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle maçın yıldızı oldu. Ev sahibi Serikspor'da Bilal Ceylan 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Vanspor FK puanını 46'ya çıkardı ve play-off iddiasını sürdürdü. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Serikspor ise haftayı 35 puanla kapattı ve ateş hattında kalmaya devam etti.