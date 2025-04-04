Bulgaristan’da futbol yeni bir şike skandalıyla karşı karşıya kalabilir. CSKA ile Lokomotiv Sofia arasında oynanan ve 1-0 sona eren mücadele öncesinde, VAR odasında yaşanan olay büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA BAHİS UYGULAMASINA GİRDİ

Maç başlamadan hemen önce televizyon yayınında VAR odasına yapılan kısa bir bağlantıda, izleyenlerin gözüne takılan görüntü sosyal medyada adeta infiale yol açtı. VAR hakemlerine teknik destek sağlayan görevli, akıllı telefonundan bir bahis uygulamasını kullandığı sırada kameraya yakalandı.

Görüntülerde, VAR hakemi Volen Chinkov ile AVAR hakemi Stoyan Arsov ekranlara odaklanmış halde görevlerini sürdürürken, yanlarında bulunan teknik personelin telefonla popüler bir bahis sitesinde gezinmesi dikkat çekti.

KENDİSİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Görüntülerde, kamera çekiminde olduğunu fark eden teknik personelin bir anda şaşkına döndüğü ve paniklediği görülüyor. Sosyal medyada kullanıcılar, kişinin ekranda hangi maça bahis yaptığına dair detayları netleştirmek için görüntüyü yakınlaştırmaya çalıştıysa da bir sonuca ulaşamadı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI, SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, futbolseverlerin büyük tepkisini çekerken, olayın aydınlatılması için Bulgaristan Futbol Federasyonu’na (BFU) çağrılar yapılmaya başlandı. Pek çok kullanıcı, bu durumun sadece etik değil, aynı zamanda futbolun bütünlüğünü tehdit eden ciddi bir mesele olduğunu savundu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kamuoyunun baskısıyla birlikte, VAR odasında yaşanan bu olayla ilgili soruşturma başlatılması bekleniyor.

FUTBOLUN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKEDE

VAR sisteminin güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olan bu görüntüler, sadece Bulgaristan’da değil, dünya futbolunda da büyük yankı uyandırmış durumda. Yaşanan olayın basit bir dikkatsizlik mi yoksa daha ciddi bir ihmal mi olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Ancak ortada olan bir gerçek var ki, futbolda güveni sarsan bu tarz olaylara karşı şeffaf ve hızlı adımlar atılması artık kaçınılmaz.