Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı bir söyleşide açıkladığı vasiyet ile sosyal medyada gündem oldu. Cenazesinde dini tören istemediğini söyleyen İpekçi, açıklamalarının ardından gelen tepkilere canlı yayınla yanıt verdi.

“Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide konuşan Cemil İpekçi, cenaze törenine ilişkin vasiyetini ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı. Ünlü modacı, “Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler” sözleriyle dikkat çekmişti.

''BEN KUR'AN'A GÖRE HAREKET EDİYORUM''

Açıklamanın ardından sosyal medyada yoğun tepki ve yorumlar gelirken, İpekçi bu kez canlı yayın açarak eleştirilere yanıt verdi. Kendisine yönelik yorumlara tepki gösteren modacı, “Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula inancım hakkında hesap vermek mecburiyetinde değilim. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim, kullara değil” ifadelerini kullandı.

“HAYATIMI KULLAR İÇİN YAŞAMADIM”

Cemil İpekçi, yaşamı boyunca kendi kararlarıyla hareket ettiğini belirtti. "Nereye gömülecek o zaman?" diye sorulduğunu belirten İpekçi, "Evet istemiyorum." diyerek riyakar kişilerin timsah gözyaşları döktüğünü belirterek "Beni yabancıların da yıkamasını istemiyorum." dedi.

Ünlü modacı ayrıca kendisinin yabancılar tarafından yıkanmasını da istemediğini ifade ederek vasiyetine ilişkin tartışmalara noktayı koydu.