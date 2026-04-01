A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek 2002'den sonra bir kez daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçıyla birlikte tarihe geçti. İtalyan teknik adam A Milli Takım tarihinde en fazla maça çıkan yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.
HEM AVRUPA ŞAMPİYONASI HEM DE DÜNYA KUPASI..
Vincenzo Montella öte yandan A Millî Takımımızı hem Avrupa Şampiyonası’na hem de Dünya Kupası’na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.