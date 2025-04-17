Liverpool'da geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli savunmacı Virgil van Dijk, spekülasyonlara son noktayı koydu..
İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Hollandalı kaptanı ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Liverpool'un resmi açıklamasında sözleşme süresine dair bilgi verilmedi. Ancak İngiliz basını ise Van Dijk'ın yeni sözleşmesinin 2027'de biteceğini duyurdu. Virgil van Dijk'ın sezon sonunda Arabistan kulüpleri ya da MLS kulüplerine gitme ihtimali tartışılırken Hollandalı oyuncu kararını Premier Lig'de kalmaktan yana kullandı.