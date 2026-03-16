Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketin ardından Kanada hükümeti, Türkiye’deki depremzedelere geçici çalışma ve oturum izni vererek yaklaşık 20 bin Türk vatandaşını kabul etti. Depremzedeler, Justin Trudeau döneminde kalıcı oturum ve vatandaşlık gibi vaatler duymuş, üç yıldır Kanada’da çeşitli işlerde çalışmıştı.

9 BİN KİŞİ YURDA DÖNECEK

Ancak 14 Mart 2025’te Mark Carney’nin başbakanlık koltuğuna gelmesiyle göç politikasında değişiklikler yaşandı ve 2026’da depremzedelerin vize süresi uzatılmadı. Bu kapsamda, vizesi dolan Türk vatandaşlarının 10 bini kendi isteğiyle Türkiye’ye dönerken, yaklaşık 9 bin kişinin zorunlu olarak yurda dönmesi bekleniyor.

'YENİ BİR HAYAT İÇİN KANADA'YA GELDİK'

Vizesi uzatılmayan depremzedeler, “TS2023 girişimi” adı altında bir platform kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Platform üzerinden Kanada hükümetine çağrı yapan vatandaşlar, “Evlerimiz harabe oldu, yeni bir hayat için Kanada’ya geldik. Kalıcı oturum için adil ve makul bir çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.