Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik vaadiyle iktidara gelip, vatandaşın vize randevusu bile bulamamasına sebep olan AKP, siyasi hırsları uğruna milyonları mağdur ediyor. AB ile 2013’te başlatılan vize serbestisi serüveninde 13 yıl geride kaldı. AB’nin istediği 6 kriter yerine getirilmeyince ‘Vizesiz Avrupa’ hayal oldu. Bu 6 kriterden birisi olan ‘Terör tanımının değiştirilmesi’ hayata geçirilirse cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TİP Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimler hakkındaki bazı davalar düşecek. Bunu istemeyen iktidar, bahsi geçen 6 kriteri yerine getirmeyerek milyonlarca vatandaşı vize şirketlerine binlerce lira dökmeye, vize randevusu bile bulamamaya mahkum ediyor.

İKTİDAR ÇIKMAZA SOKTU

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi ve CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede iktidarın süreci çıkmaza soktuğunu söyledi. Bankoğlu, “Bizimle aynı durumda olan aday ülkeler iç hukuklarını düzenledi ve vize serbestisi elde etti. Bizdeyse vize başvuruları çileye dönüştü. Hukuk devleti, insan hakları, özgürlük adımları atılmadı, AİHM kararları uygulanmadı, AB üyelik müzakereleri de dondu, hiçbir fasıl açılmıyor, süreç tıkandı” dedi.

Bahsi geçen 6 kriter şöyle: “Terörle mücadele yasasında değişiklik, yolsuzlukla mücadelede Greco ilkelerinin hayata geçirilmesi, AB ülkeleri ile adli yardımlaşma sağlayacak altyapının kurulması, Europol polis teşkilatının Türkiye’de ortak operasyon yapması, Kişisel Veriler Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi, geri kabul ve gümrük birliği anlaşmalarının güncellenmesi.”

Türkiye gibi aday ülke statüsünde olan Karadağ, Moldova, Sırbistan ve Kosova kriterleri sağlayıp vize serbestisi elde etti. Türkler ise uzun vize kuyruklarına mahkum kaldı.

Söz verenler gitti, vize gelmedi

AB’ye giriş ve vize serbestisi konusunda verilen sözler ve vaadler yerine gelmedi. 22 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da ‘Avrupa Birliği-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı’ yapıldı. Toplantıya katılan dönemin Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, “Vize serbestisi için gerekli 72 kriterden 6’sı kaldı. Bir an önce bu kriterleri de tamamlayarak vize serbestisine geçmiş olacağız” dedi. Ancak bu demecinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bakanlık görevi sona erdi. Bugüne kadar da 8 yıl geçti. Vize serbestisi gelmedi.