Teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayıran Chelsea, İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İngiliz ekibinin açıklamasında 44 yaşındaki teknik adam ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmanın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

"SAVAŞAN BİR TAKIM İSTİYORUZ"

Chelsea'de olmaktan yaşadığı mutluluğu dile getiren Alonso, "Chelsea dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün teknik direktörü olmak beni son derece gururlandırıyor. Sahiplik grubu ve sportif yönetimle yaptığımız görüşmelerde aynı hedefleri paylaştığımızı gördüm. Sürekli en üst seviyede mücadele eden ve kupalar için savaşan bir takım kurmak istiyoruz" diye konuştu.