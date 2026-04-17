Tüm Türkiye’nin gözü bu akşam Kadıköy’de olacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. 2. sırada bulunan Fenerbahçe’nin 66 puanı var; lider Galatasaray ise 68 puanda.

Fenerbahçe galip gelirse puanını 69’a yükseltecek ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-lacivertliler, en son 17. hafta maç fazlasıyla lider oldu. Bu galibiyet, Galatasaray derbisine güçlü bir psikolojik üstünlükle gitmelerini sağlayacak.

Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise derbi öncesi kriz alevlenecek. Tedavileri süren Asensio ve Alvarez’in yanı sıra cezalı Oosterwolde bugün kadroda olmayacak. İsmail iyileşti, Skriniar da ağrılarına rağmen ilk 11’de olacak.