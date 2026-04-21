Yağmur yağarken ev havalandırmasının durdurulması, iç mekanda yoğuşma birikmesine ve havanın bayatlamasına neden oluyor. Fransa Ekolojik Geçiş Ajansı (ADEME) verilerine göre, dışarıdaki hava yağışlı olsa dahi, içeri girip ısındığında evin mevcut havasından daha kuru bir yapıya ulaşıyor. Bu nedenle, yağış anında yapılacak 5-10 dakikalık havalandırma, yapısal hasarların ve alerjen oluşumunun önüne geçmek için kritik önem taşıyor.

İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ TEHLİKEYE GİRİYOR

Havalandırılmayan alanlarda nem artışına bağlı olarak duvar çatlakları, boya soyulmaları ve bakteri üremesi gibi fiziksel hasarlar gözlemleniyor. Nemli ortamlarda hızla çoğalan toz akarları, mantarlar ve uçucu organik bileşikler; solunum yolu rahatsızlıklarını ve alerjileri tetikliyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında iç ve dış sıcaklık farkından kaynaklanan "damlacık birikmesi" sorununa karşı hava değişiminin kesilmemesi gerektiğini vurguluyor.

DOĞRU HAVALANDIRMA TEKNİKLERİ

Şiddetli fırtına ve sağanak yağış durumlarında, suyun içeri girmesini engellemek için stratejik yöntemlerin izlenmesi öneriliyor. Hava akışının hızlanması için karşılıklı pencerelerin açılarak "çapraz havalandırma" yapılması, süreci daha verimli kılıyor. Rüzgarın yönüne göre kontrollü açılan pencereler, sadece birkaç dakika içerisinde iç mekanın nem dengesini optimize edebiliyor.

NEMLE MÜCADELEDE EK ÖNLEMLER

Mekanik havalandırma sistemleri ve nem alma cihazları iç mekan kalitesini korumada yardımcı araçlar olarak öne çıkıyor. Ancak bu sistemlerin düzenli manuel havalandırmanın yerini tutmadığı belirtiliyor. Yoğuşmayı azaltmak adına iç mekan sıcaklığının dış ortama göre aşırı yüksek tutulmaması ve pencerelerde su damlacıkları oluştuğunda ısının kademeli olarak düşürülmesi tavsiye ediliyor.