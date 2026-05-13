Artan enerji maliyetleri, otomobil kullanıcılarını daha ekonomik sürüş tekniklerine yöneltirken, uzmanlar yakıt tüketimini minimize eden optimal hız ve sürüş dinamiklerini açıkladı. İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) ve çeşitli enerji kuruluşlarının verilerine göre, modern otomobil motorlarının en yüksek termodinamik verimliliğe ulaştığı hız aralığının 90 ile 100 km/s olduğu saptandı.

HIZ ARTIŞI TÜKETİMİ KATLIYOR

Yapılan araştırmalar, belirlenen hız sınırlarının üzerine çıkılmasının yakıt sarfiyatı üzerindeki etkisini çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor. Aerodinamik direncin hızla birlikte üstel olarak artması nedeniyle, hızın 100 km/s'den 110 km/s'ye çıkarılması yakıt tüketimini %9, hızın 120 km/s'ye yükseltilmesi ise tüketimi %30 oranında artırıyor.

Trafik yönetimi uzmanları, verimliliğin yanı sıra güvenlik faktörüne de dikkat çekti. İspanya Trafik Genel Müdürü Pere Navarro, 90 km/s hızın normal yollarda ideal olduğunu ancak otoyol sürüşlerinde trafik akışının gerisinde kalmanın (gereksiz yavaş sürüş) kaza riskini artırabileceğini belirterek "güvenli ritim" vurgusu yaptı.

DOĞRU VİTES VE DEVİR KULLANIMI ÖNEMLİ

Ekonomik sürüşün bir diğer temel taşı ise doğru vites ve devir kullanımı olarak gösteriliyor. Teknik uzmanlar, yakıt tasarrufu için şu yöntemleri öneriyor:

50 km/s gibi düşük hızlarda dahi 4. veya 5. vitese geçilmesi tavsiye ediliyor.

Motorun 1.500 ile 3.000 devir/dakika arasında tutulması, yakıtın en verimli şekilde yakılmasını sağlıyor.

Cruise control sisteminin, gaz pedalındaki dengesiz hareketleri önleyerek yakıt akışını stabilize ettiği ifade ediliyor.

UZMANLAR SİMGELERE DE DİKKAT ÇEKTİ

Sürüş modlarının yakıt ve performans üzerindeki etkisine değinen uzmanlar, otomatik şanzımanlardaki "D" (Drive) ve "S" (Sport) simgelerinin işlevlerini de detaylandırdı. Standart olarak "S" harfi yüksek performanslı spor modu temsil etse de, Honda ve Acura gibi markaların bazı 10 vitesli modellerinde bu simgenin, sürücüye manuel kontrol imkanı tanıyan "Sequential SportShift" (Sıralı Spor Değişim) modunu ifade ettiği belirtildi.