Singapur’da eğitim gören genç, Instagram hesabı için çektiği videoda halkın sağlığını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Otomatı işleten dev firma, olayın duyulmasıyla birlikte büyük bir kriz yaşadı.

Firma, hijyen güvenliğini sağlamak adına haznede bulunan tam 500 pipeti tek tek değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Basit bir "yalamanın" maliyeti ağır oldu; genç hakkında hem kamu düzenini bozma hem de şirketi zarara uğratma suçundan dava açıldı.

Singapur kanunları affetmiyor

Dünyanın en disiplinli ülkelerinden biri olan Singapur’da mahkeme, görüntülerin halk arasında yarattığı "huzursuzluğu" affetmedi. Gencin, videonun yaratacağı etkinin farkında olduğu belirtilirken istenen cezalar dudak uçuklattı:

Kamu düzenini bozma: 3 aya kadar hapis ve ağır para cezası.

Mala zarar verme: Tam 2 yıla kadar hapis cezası istemi.