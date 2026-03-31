Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle yargılandığı dava 13 Temmuz’a ertelendi. İmamoğlu savunmasında, “Hükümet eliyle tasarlanmış yargı kumpasıyla karşı karşıyayım. Ortada bir satır somut delil yok. Demokrasi ve adalet için mücadelemize devam edeceğiz” dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anısını anlattı.

YÜZÜNE SÖYLEDİM

Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde yaptırılan Kıbrıs Anıtı’nda Rum lider Makarios’un da yer alması nedeniyle Erdoğan tarafından “Makarios’un anıtını yaptırdı” diye suçlanan İmamoğlu, aday adayıyken Erdoğan’ı ziyarete gittiğini belirtti.

İmamoğlu, Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanı, yani böyle şeyler söylüyorsunuz, bakın anıt budur” dediğini anlattı ve “Bana ne dedi biliyor musunuz? ‘Ohoo’ dedi, ‘Sayın Başkan, sen daha neler göreceksin’ dedi bana. Ben de kendisine şunu söyledim: ‘Siz benim Cumhurbaşkanımsınız, millet sizi seçti. Siz yalanı, iftirayı böyle kullanamazsınız.’ Ben bunu adayken yüzüne söyledim.” İmamoğlu “Cumhurbaşkanı Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMAYA TEPKİ

İmamoğlu,eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş’ın savunmasından sonra söz alarak mahkeme heyetine, kendisine başlatılan soruşturmayı sordu. “Hakkımda bugünkü sözlerimden sonra soruşturma başlatıldığını duydum. Biz buradan naklen mi izleniyoruz? Gerçekten bilmek istiyorum. Savcılık burayı izleyebiliyor mu? TRT burayı naklen veriyor da benim mi haberim yok?“ Mahkeme başkanı ise “Bilgimiz yok” diye cevap verdi.

Dilek İmamoğlu, duruşmayı takip etmek için erken saatlerde Silivri’ye geldi. Dilek İmamoğlu’na avukat Ece Güner eşlik etti, Ahmet Özer'in avukat kızı Seraf Özer de duruşmayı izlemeye geldi.

18 dakikada jet soruşturma

Ekrem İmamoğlu’nun dün sabahki bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle “Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatıldı.

MAHKEME FIRTINASI

İmamoğlu “Tabiri caizse burada bugün bir ‘Ekrem İmamoğlu mesaisi’ yaşanıyor. Her köşe başında bir kumpas, her salonda bir pusu kurulmuş durumda. Bir mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım. Hesaplamalarla bile anlayamayacağınız bir durumla karşı karşıyayım” dedi, bazı eleştiriler yöneltti. İmamoğlu’nun bu konuşmasından 18 dakika sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

SİLİV NOTLARI

‘Bir salon için 1.5 milyar TL harcanır mı?’

3.400 kişilik duruşma salonunun son hali böyle.

- İmamoğlu’nun yargılandığı, “Bilirkişi” davasında basına kısıtlama getirildi. Her kurumdan 1 kişi salona girebildi. Turkuaz basın kartı olmayanlar salona alınmadı.

- Baba Hasan İmamoğlu’nun avukatı İsmail Emre Telci ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB davasını, gazetecilerin tutuklu arkadaşları için yaptırdığı “Gazetecilik suç değildir” rozetleriyle takip etti.

- Bu arada yaklaşık 1 milyara mal olacak en büyük duruşma salonundaki inşaat dün de sürüyordu. İmamoğlu “Bir buçuk milyar lira bir duruşma salonu için harcanır mı? Bu ancak inşaatçılığa, gayrimenkule meraklı bir yargı mensubunun aklı olabilir” dedi.

- İmamoğlu’na destek için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de duruşmayı izlemeye geldi. İmamoğlu, “Bursa’ya çok selam başkanım” diye seslendi.