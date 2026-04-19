Güney Koreli otomotiv üreticileri Kia ve Genesis, ABD’de satılan yüz binlerce aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma sürecine hazırlanıyor. Yakıt sisteminde tespit edilen ve motor yangını riskini artıran kritik bir arıza nedeniyle iki marka da acil önlem alma kararı aldı.

YAKIT SIZINTISI YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

ABD’de Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi kayıtlarına da giren geri çağırmanın teknik detayları netleşti. Sorunun, motorun kritik bileşenlerinden biri olan ve yakıt raylarını birbirine bağlayan borulardan kaynaklandığı belirtildi. Yetkililere göre bu boruları sabitleyen bağlantı parçalarının zamanla gevşemesi, yakıtın sızarak sıcak motor yüzeyleriyle temas etmesine neden oluyor. Bu durum ise araçlarda ciddi bir yangın riski oluşturuyor.

HANGİ MODELLER RİSK ALTINDA?

Geri çağırma kapsamında ABD genelinde toplam 235 bin 792 araç yetkili servislere yönlendirilecek. Kia tarafında 141 bini aşkın Carnival minivan modelinin risk grubunda yer aldığı belirtilirken, Genesis cephesinde ise G70’ten G90’a kadar uzanan geniş bir model yelpazesi incelemeye alınacak.

Şu ana kadar bu arızayla bağlantılı herhangi bir kaza ya da yaralanma bildirilmemiş olsa da üreticiler, olası risklerin önüne geçmek amacıyla önleyici adımlar atmaya devam ediyor.

RESMİ BİLDİRİMLER HAZİRANDA BAŞLIYOR

Geri çağırma sürecine ilişkin takvim de netlik kazandı. Kia kullanıcılarına haziran ayının ilk haftasından itibaren resmi bildirimlerin gönderilmesi planlanırken, Genesis sahipleri için sürecin yaklaşık bir hafta sonra başlaması öngörülüyor.

Hyundai Motor Group bünyesinde faaliyet gösteren bu markalar için geri çağırma süreçleri yeni değil. Nitekim Kia, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde 700 bini aşan geri çağırma sayısıyla bu alanda en fazla işlem yapan üreticiler arasında yer aldı.