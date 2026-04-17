Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda, İsa Aras Mersinli’nin sırt çantasında getirdiği tabancalarla gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırganın koridorda karşısına çıkanlara ve iki sınıfa girerek rastgele ateş açtığı olayın ardından okulda sessizlik sürerken, panik sırasında çocuklarını okuldan çıkaran veliler, bugün okula gelerek eşyalarını teslim aldı.

'HEP BİRLİKTE KAÇIYORUZ'

Velilerden Mine Küçükönder, 6’ncı sınıf öğrencisi oğlunun saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yaşananların etkisini hâlâ üzerinden atamadığını söyledi. Oğlunun olay anında üst katta olduğunu belirten Küçükönder, çocukların önce silah seslerini anlamadığını, kısa süre sonra durumun farkına vardıklarını ifade etti. Nöbetçi öğretmenin çocukları sınıfta tutmaya çalıştığını, ardından bir öğretmenin “Hep birlikte kaçıyoruz” diyerek öğrencileri yönlendirdiğini aktaran Küçükönder, oğlunun saldırganın yanından geçerek merdivenlerden indiğini ve panikle okulun tellerinden atlayarak kaçtığını anlattı.

'BİZİ GÖRMEDİ ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ'

Küçükönder, oğlunun yaşadıklarını, “Saldırganın yanından geçerken hâlâ ateş ediyordu. Bizi görmedi ama ateş etmeye devam ediyordu” sözleriyle aktardığını belirtti. Çocukların yaşadıkları korkunun çok büyük olduğunu vurgulayan Küçükönder, benzer travmanın diğer öğrencilerde de görüldüğünü ifade etti.

'BU OKULU KAPATSINLAR'

Okulların pazartesi günü açılacağını hatırlatan Küçükönder, birçok velinin çocuklarını yeniden aynı okula göndermek istemediğini söyledi. Okulda yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını dile getiren Küçükönder, “Bu anılarla çocuğumu bu okula gönderemem. Ya çocuklarımızı başka okullara yerleştirsinler ya da bu okulu kapatsınlar. Gerekirse yıkılıp yeniden yapılsın. Kapıda hâlâ güvenlik yok. Bir daha böyle bir şey olmayacağının garantisi yok” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.