

Perakende sektöründe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. ABD merkezli spor ekipmanları üreticisi ve perakendecisi GAMMA Sports, finansal zorluklar nedeniyle iflas koruma kapsamında yeniden yapılanma sürecine girdi. Yaklaşık 60 yılı aşkın geçmişiyle tanınan şirketin bu kararı, spor perakendesi sektöründeki kırılganlığı bir kez daha gündeme taşıdı.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Merkezi Pittsburgh’da bulunan GAMMA Sports’un bağlı olduğu Ferrari Importing Inc., 17 Mart 2026 tarihinde iflas başvurusunda bulundu. Şirketin varlıkları ve borçlarının 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, şirketin faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflediğini açıkladı. GAMMA Sports, özellikle tenis ve pickleball ekipmanlarıyla biliniyor. Şirket, raket, grip, tel ve çeşitli aksesuarların üretim ve satışını gerçekleştiriyor.

SATIŞ VAR AMA KÂR YOK

Köklü geçmişine rağmen değişen pazar koşulları ve artan rekabet markanın mali yapısını zorladı. Yetkililer, son dönemde satışları sürdürülmesine rağmen kârlılıkta ciddi sorunlar yaşandığını belirtiyor.

Şirket, 2024 yılında yaklaşık 14 milyon dolarlık satış yaptı.