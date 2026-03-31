Baharın müjdeleyicisi Nisan ayı, beraberinde taze bir hava getirse de alerji hastaları için zorlu bir süreci başlatıyor. Doğanın uyanışıyla birlikte havaya karışan polen yoğunluğu, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek isterken farkında olmadan sağlığınızı tehdit edebilir. Uzmanlar, özellikle bu ayda klasik havalandırma alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

NEDEN GÜNDÜZ SAATLERİNDE PENCERE AÇILMAMALI?

Birçok kişi sabahın ilk ışıklarıyla evi havalandırmanın en sağlıklısı olduğunu düşünse de, bilimsel veriler aksini söylüyor. Bitkilerin polen salınımı sabahın ilerleyen saatlerinde zirveye ulaşıyor.

Kritik Saat Aralığı: Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arası, polen konsantrasyonunun en yüksek olduğu zaman dilimi olarak belirlendi.

Riskler: Bu saatlerde açılan pencereler, polenlerin halılara, perdelere ve mobilyalara yapışmasına neden olarak alerjik semptomları (hapşırma, göz yaşarması, nefes darlığı) tetikleyebiliyor.

EN SAĞLIKLI HAVALANDIRMA İÇİN SAAT 22:00'Yİ BEKLEYİN

Peki, evi ne zaman havalandırmalıyız? Uzmanların tavsiyesi oldukça net: Akşam saatleri. Havadaki polen yükünün yere inmesiyle birlikte gece saatlerinde yapılacak kısa süreli havalandırmalar, en temiz havayı eve davet etmenin anahtarı.

Uzman Tavsiyesi: "Pencerelerinizi gece 22.00’den sonra kısa süreliğine açmak, odadaki havayı verimli bir şekilde değiştirirken içeriye alerjen girişini minimuma indirir."

Nisan ayı boyunca evinizi havalandırırken zamanlama yapmak, sadece alerji hastaları için değil, herkes için daha temiz bir uyku ortamı anlamına geliyor. Gündüz saatlerinde pencereleri kapalı tutarak polen filtreli bir kalkan oluşturabilir, ferah bir nefes almak için güneşin batışını ve polenlerin sakinleşmesini bekleyebilirsiniz.