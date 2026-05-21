2026 Yunan Survivor’da final konseyi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Tekne kazasıyla gündeme gelen Stavros Floros'un bir ayağı ampüte edilmişti. Final konseyi yapılan yarışmada Floros şampiyon ilan edildi. Yapım ekibi tarafından “gerçek Survivor” olarak tanımlanan Floros’un büyük ödülün sahibi olduğu açıklandı.
FLOROS'UN YAŞADIĞI TALİHSİZ KAZA
2026 sezonuyla büyük ses getiren Yunan Survivor’da final konseyi gerçekleştirildi. Sezon boyunca yaşanan rekabet kadar yarışmacı Stavros Floros’un yaşadığı talihsiz kaza da gündemden düşmedi.
FLOROS ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Yarışma sırasında ağır bir kaza geçiren ve engelli kaldığı belirtilen Stavros Floros'un tedavisi hala devam ediyor. Final gecesinde yapılan açıklamada Floros’un sezonun şampiyonu olduğu duyuruldu.
250 BİN EURO'NUN SAHİBİ OLDU
Yapım ekibi tarafından “gerçek Survivor” olarak nitelendirilen Stavros Floros’a 250 bin euroluk büyük ödülün verileceği açıklandı.
Final konseyi sırasında duygusal anlar yaşanırken, sosyal medyada da Stavros Floros’un hikâyesi kısa sürede gündem oldu.
Yarışmacılar konseyde tek tek söz alarak hem Stavros’a hem de hayatını kurtaran Manos’a destek mesajları verdi. Manos “kahraman”, Stavros ise “hayatın gerçek savaşçısı” olarak nitelendirildi.
İzleyiciler, Floros’un Dominik Adası’nda balık tutmaya giderken teknenin çarpması sonucu ampute edilmesinin ardından yaşanılanları “unutulmaz bir Survivor hikâyesi” olarak değerlendirdi.
