Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması” suçlarına yönelik yürütüldüğü bildirildi. Çalışmalar kapsamında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerden yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1,2 milyar liralık bölümünün 8 farklı şirket üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve banka kartına el konulurken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

