Özel Kalem Müdürü Elif Saçar’la aşk yaşadığı iddiası üzerine AKP’den istifa etmek zorunda kalan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkan kadınlarla da yazışmaları ortaya çıktı.

‘ŞİZOFREN’ DEDİLER

Işıksu, kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle Avukat Ergin Gümüş’ten şikayetçi oldu ve dava açıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun, özel kalem müdürüne “O dudaklarını yerim” yazdığı görülen gizli mesajlaşmalar ortaya çıkmıştı.

Sakarya 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesine başvurulan Elif Saçar’ın kızı C.S. yeni iddialarda bulundu. İşte o çarpıcı sözler:

C.S., “Annemin ilişkisini öğrendikten sonra çok fazla tehdit aldım. Anneme, babama söyleyeceğim deyince intihar edeceğini söyledi. Babam da şüphelenmişti, boşanacağını söyledi. Tiktok kayıtlarını amcama verdim. Yazışmalardaki kişi ‘Mutlu Işıksu’ dedim, ‘Emin misin’ dedi. Daha öncesinde de WhatsApp’tan yazışmalar görmüştüm. Amcam, ‘Böyle bir dava açacaksak sonuçları olur’ diye uyardı. Annem yazışmaların hepsini benim yaptığımı şizofren olduğumu söylemiş, ben mesajları amcama şantaj amacıyla vermedim. Anneme şantaj yapacak olsam belediye başkanının başka kadınlarla yapmış olduğu mesajları da ortaya çıkartırdım. Annemin telefonunda mesajlar mevcuttu. Belediyedeki bilgisayarlara annemin arkadaşları da giriyor. Orada Mutlu Işıksu’nun başka kadınlarla yazışmalarını görüp fotoğrafını çekmişler” dedi.