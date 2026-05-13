France24 kaynaklı habere göre Çin, Rubio’ya uygulanan yaptırımı doğrudan kaldırmak yerine, soyadında oynama yoluna gitti. Soy ismin ‘Ru’ kısmının Çince karşılığında kullanılan karakterler değiştirilerek teknik bir boşluk oluşturuldu. Bu değişiklik sayesinde yaptırımın yalnızca eski yazım biçimini kapsadığı yorumu yapıldı ve Rubio’nun ülkeye girişinin önü açıldı.

‘ARKA KAPI FORMÜLÜ’

Diplomatik kaynaklar, bu adımın “arka kapı formülü” olarak değerlendirildiğini, Pekin’in böylece resmi olarak geri adım atmadan ABD heyetinin ziyaretine izin verdiğini ifade etti. Rubio’nun Trump ile birlikte gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde bu düzenlemenin fiilen etkili olduğu belirtilirken, geçmişte insan hakları eleştirileri nedeniyle getirilen seyahat yasağı ve varlık dondurma kararının bu yöntemle fiilen aşılmış olduğu iddia edildi.

KIYAFETİ OLAY OLDU

Öte yandan Rubio’nun ziyarette tercih ettiği kıyafet de sosyal medyada gündem oldu. Rubio'nun uçakta üzerinde bulunan kıyafetlerin, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta derdest edilerek ABD’ye kaçırılan Nicolas Maduro’nun yakalandığı esnadaki kıyafetleriyle aynı olması, "diplomatik nezaketsizlik" ve "gövde gösterisi" olarak nitelendirildi.