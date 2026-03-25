Türkiye’de vatandaşların geleneksel ve güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisi, BDDK’nın güncel verileriyle rakamlara döküldü. İller bazında yapılan değerlendirmede, yastık altında tutulan altın miktarının en yüksek olduğu şehirler belirlendi. Turizmin başkenti Antalya, devasa altın varlığıyla listenin en tepesine oturdu.
ANTALYA, BURSA VE KOCAELİ ZİRVEYİ KAPTI
BDDK verilerine göre Antalya’da vatandaşların yastık altında tuttuğu altının toplam değeri tam 43,6 milyar TL olarak hesaplandı. Bu çarpıcı rakamla Türkiye’nin en çok altın biriktiren ili unvanını alan Antalya’yı, 42,85 milyar TL ile sanayi devi Bursa ve 34,73 milyar TL ile Kocaeli takip etti. Bu üç şehir, Türkiye’nin toplam altın varlığında aslan payını oluşturdu.
ANADOLU’NUN ALTIN ŞEHİRLERİ
Listenin devamında ise iç Anadolu ve güney illeri dikkat çekti. Konya 29,50 milyar TL ile dördüncü sırada yer alırken, Adana 22,40 milyar TL ile beşinci sıraya yerleşti. Ege ve Marmara bölgelerinden Balıkesir 20,74 milyar TL, Muğla 20,50 milyar TL ve Manisa 16,50 milyar TL ile listede üst sıralarda kendilerine yer buldu. Akdeniz'in bir diğer önemli şehri Mersin ise 20,46 milyar TL birikimle sekizinci sırada yer aldı.
ESKİŞEHİR LİSTEYE SONRADAN GİRDİ
Yastık altı altın birikimiyle dikkat çeken bir diğer il ise Eskişehir oldu. 16,37 milyar TL değerindeki altın varlığıyla listenin 10’uncu sırasında yer alan Eskişehir, Türkiye’nin en çok birikim yapan şehirleri arasına girmeyi başararak "en altın şehirler" arasına adını yazdırdı.