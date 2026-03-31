Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim imkanı sağlayacak düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

İKİ FORMÜL MASADA

Taslakta, Temmuz 2022 öncesi ve sonrası için iki ayrı senaryo değerlendiriliyor. Buna göre Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler için herhangi bir şart aranmazken, bu tarihten önce ilişiği kesilenlerde yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek.

7,5 MİLYON FAYDALANABİLİR

Türkiye'den Esma Altın'ın haberine göre sadece Temmuz 2022 sonrası dönemi kapsayan sınırlı bir düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, en az 190 bin öğrencinin yeniden üniversiteye dönebileceği öngörülüyor. Kapsamın Temmuz 2022 öncesini de içerecek şekilde genişletilmesi halinde ise bu sayının 7,5 milyona kadar çıkabileceği belirtiliyor.

ŞARTLAR KALDIRILIYOR, YAZ ÖNCESİ YASALAŞABİLİR

Önceki aflarda yer alan mali durum ve “yarı süre tamamlama” şartlarının bu düzenlemede kaldırılması planlanıyor. Ancak düzenlemenin yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacağı belirtiliyor. Teklifin nisan sonunda Meclis’e sunulması ve yaz ayları gelmeden yasalaşması bekleniyor.