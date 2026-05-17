Başakşehir Eski Şamlar Mahallesi'nde yaşayan Ordulu Dursun Öztürk, yıllar önce Eminönü'nde sıra bekleyerek aldığı mısırın bayat çıkması üzerine tezgah sahibiyle tartışma yaşadı. Esnafın sert tepkisiyle karşılaşan Öztürk, bu durum üzerine mısırcılık yapmaya karar verdi. Evinde bir piknik tüpü ve 15 adet mısırla işe başlayan Öztürk, zamanla işini büyüterek odun ateşinde kazan mısırı satmaya başladı.

"AKŞAMDAN KALAN MISIRI KESİNLİKLE SATMAM"

Meslekte kaliteye ve insan sağlığına önem verdiğini belirten Öztürk, taze ürün satışı konusunda kesin kuralları olduğunu ifade etti. Akşamdan kalan mısırları hiçbir şekilde müşteriye sunmadığını ve bunları hayvanlara verdiğini dile getiren Öztürk, mısırları özenle seçtiğini, közleme mısırın soğumaması için ise ağırlıklı olarak kazan mısırı üreterek taze servis yaptığını vurguladı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİNİ KAYBETTİ

Mısırcılık serüvenine eşi Zeynep Öztürk’ün desteğiyle başladığını ve yıllarca omuz omuza çalıştıklarını anlatan Dursun Öztürk, Temmuz 2024'te eşini kalp krizi sonucu kaybettiğini belirtti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçirdiğini ifade eden Öztürk, dünyasının karardığını ancak hatırasını yaşatmak adına tezgahı kapatmayarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"ORDULU DURSUN DAYI" OLARAK BİLİNİYOR

Çevresinde ve müşterileri arasında "Ordulu Dursun Dayı" olarak tanınan Öztürk, helal kazanca ve müşteri memnuniyetine öncelik verdiğini dile getirdi. Bölge halkının ve çevre esnafının sevgisini kazandığını belirten 18 yıllık mısır üreticisi, zaman zaman kendi mısırını pişirmek isteyen ailelere de tezgahındaki odun ateşini ücretsiz olarak kullandırdığını sözlerine ekledi.