Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre, 27 Mart 2026 itibarıyla ülkenin ulusal para birimi Leva'nın piyasadan çekilme ve tamamen Euro'ya geçiş süreci rekor bir hızla ilerliyor.

Dolaşımdaki Leva'nın neredeyse tamamı toplanırken, piyasadaki devasa Euro hacmi günlük yaşamın ve ticaretin kesintisiz sürmesini sağlıyor.

Leva'nın piyasadan toplanma hızı, Avrupalı ve yerel otoritelerin öngörülerinin bile ötesine geçmiş durumda.

Haziran 2026'nın sonu için planlanan "%90'lık piyasadan çekilme" hedefine, aylar öncesinden ulaşıldı. 2025 yılının başında dolaşımda olan nakit paranın %91'i halihazırda toplanarak Merkez Bankası kasalarına kilitlendi.

KASALARIN DIŞINDA SADECE 2.9 MİLYAR LEVHA KALDI

Piyasada Leva ile işlem yapmak artık giderek zorlaşıyor. Şu an itibarıyla Bulgaristan Merkez Bankası kasalarının dışında, ülke genelinde sadece 2,9 milyar Leva kaldı. Bu miktarın da önümüzdeki kısa süre içinde tamamen sisteme entegre edilmesi bekleniyor.

Leva'nın hızla değerini yitirip ortadan kalkmasıyla oluşan boşluk, Euro tarafından anında ve güçlü bir şekilde dolduruldu.

Şu anda Bulgaristan piyasasında 7,8 milyar Euro'nun üzerinde banknot ve madeni para dolaşıyor. Bu devasa hacim; ticari ödemelerin, işletmelerin nakit akışının ve vatandaşların günlük yaşamlarının hiçbir aksama olmadan, normal işleyişinde devam etmesini garanti altına alıyor.

Öte yandan Bulgaristan'da Leva'nın hızla piyasadan çekilmesi, sınır ötesi alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar müşterilerin elindeki Leva'yı geçersiz kılma riskini gündeme getiriyor.